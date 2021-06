F.C. Dean’s List Recipients From William & Mary

The following students made the Dean’s list at the College of William & Mary for the Spring semester. To make the list, students had to maintain a 3.6 grade-point average. All the students are from Falls Church.

Miguel Abradu-Otoo; Andrea Alvarado Mendoza; Grace Bir; Elizabeth Brown; Emma Bury; Holly Caboti-Jones; Anjuli Cerda; Jin Hwi Cho; Sarah Chopko; Natalia Critchley; Ciara Curtin; Abel Daniel; Joanna Di Scipio; Jackson Dillard; Elizabeth Do; Olivia Even-Vaca; Katherine Fernandez Villalba; Cassidy Gersten; Abigail Greene; John Griffin; Lydia Grund; Miles Heffernan; Selwyn Heminway; Emma Hill; Benjamin Hotchner; Mikayla Huffman; Katherine Kelly; Aaron Klein; Derin Kokuuslu; Mattie Lambert; Michael Li; Margaret Lister; Ally Liu; Sonya Lu; Vanessa Ma; Alexandra Maceo; Caitlin McKee; Margaret McLaughlin; Isabella Miranda; Bibiana Mirones; Jose Morales; Rachel Nguyen; Emily O’Keefe; Kennan Okada; Caroline Olson; Kimberly Pham; Sophie Pittaluga; Ramisa Rahman; Holitiana Raparaoelina; Alyson Reynolds; Ameer Rezazad; Kiana Rodriguez; Aiden Sanders; Adriana Shi; Riley Smith; Sydney Smith; Aaron Stone; Alexander Toyryla; Lydia Troup; Norsang Tseten; Samuel Updike; Avi Urbach; Nelson Villegas; Kathryn Webb and Annemarie Zheng.