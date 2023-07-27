Excessive Heat Warning for Falls Church

Excessive Heat Warning
Beginning: 2023-07-27T17:48:00
Ending: 2023-07-29T00:00:00
New Alert
DISTRICT OF COLUMBIA-CECIL-SOUTHERN BALTIMORE-PRINCE GEORGES ANNE ARUNDEL-CHARLES-ST. MARYS-CALVERT CENTRAL AND SOUTHEAST MONTGOMERY-CENTRAL AND SOUTHEAST HOWARD SOUTHEAST HARFORD-FAIRFAX-ARLINGTON/FALLS CHURCH/ALEXANDRIA STAFFORD-SPOTSYLVANIA-KING GEORGE CENTRAL AND SOUTHEAST PRINCE WILLIAM/MANASSAS/MANASSAS PARK INCLUDING THE CITIES OF WASHINGTON, ELKTON, BALTIMORE, BOWIE, SUITLAND-SILVER HILL, CLINTON, COLLEGE PARK, GREENBELT, LAUREL, CAMP SPRINGS, GLEN BURNIE, ANNAPOLIS, SEVERN, SOUTH GATE, SEVERNA PARK, ARNOLD, ODENTON, ST. CHARLES, WALDORF, LEXINGTON PARK, CALIFORNIA, CHESAPEAKE BEACH, HUNTINGTOWN, DUNKIRK, NORTH BEACH, LUSBY, PRINCE FREDERICK, BETHESDA, ROCKVILLE, GAITHERSBURG, SILVER SPRING, COLUMBIA, ELLICOTT CITY, ABERDEEN, RESTON, HERNDON, ANNANDALE, CENTREVILLE, CHANTILLY, MCLEAN, FRANCONIA, ARLINGTON, ALEXANDRIA, FALLS CHURCH, FALMOUTH, FREDERICKSBURG, DAHLGREN, DALE CITY, MANASSAS, WOODBRIDGE, LAKE RIDGE, AND MONTCLAIR
HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING… …EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM EDT FRIDAY.
WHAT: FOR THE HEAT ADVISORY, HEAT INDEX VALUES AROUND 105. FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, DANGEROUSLY HOT CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES AROUND 110 EXPECTED.
WHERE: THE WASHINGTON AND BALTIMORE METROPOLITAN AREAS, SOUTHERN MARYLAND, AND PORTIONS OF NORTHERN VIRGINIA AS WELL AS THE VIRGINIA PIEDMONT.
WHEN: FOR THE HEAT ADVISORY, UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING. FOR THE EXCESSIVE HEAT WARNING, FROM 11 AM TO 8 PM EDT FRIDAY.
IMPACTS: EXTREME HEAT AND HUMIDITY WILL SIGNIFICANTLY INCREASE THE POTENTIAL FOR HEAT RELATED ILLNESSES, PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR PARTICIPATING IN OUTDOOR ACTIVITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS: DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1