Eduardo Molina, Custodial Director and 31-Year FCCPS Employee, Dies

On Monday FCCPS Superintendent Peter Noonan released the following:

Dear FCCPS Family,

It is with deep sorrow that I inform you that FCCPS’ beloved Custodial Director Eduardo Molina passed away suddenly on Monday, March 25, 2024.

Eduardo was not just a colleague, he was an integral part of our FCCPS community. His dedication, passion, and warmth touched the lives of everyone around him. If you knew him, you loved him.

Eduardo was a 31-year employee of FCCPS. He started as a custodian and worked his way up to the leadership role of his department. His employees affectionately referred to him as “El Jefe.” He led a team of 35 custodians who supported all 5 schools. Wherever he went, Eduardo’s exuberant personality filled the space with positivity.

Our thoughts are with his family and his beloved custodial team as they navigate through this period of grief and loss. We share their sadness.

As we process this incredibly painful loss, please reach out for support if needed. Our Employee Assistance Program (EAP) is available to provide assistance, and we hope that there can be open dialogue and support among colleagues during this time of mourning.

Details regarding memorial services or any other arrangements will be shared as they become available. May Eduardo’s memory continue to inspire us and remind us of the importance of kindness, compassion, and camaraderie in both our personal and professional lives. Thank you for your understanding, support, and solidarity during this difficult time.

Peter

To access the Employee Assistance Program (EAP):

Log in to www.mylifeexpert.com on desktop and/or mobile devices.

Click “Create a new account with your company code” on the right hand side of the page. Company Access Code: fchurchps Enter your email Create a username Follow instructions in the activation email you will receive



Estimada familia de FCCPS,

Con profundo pesar les informo que nuestro querido Director de Consejería de FCCPS, Eduardo Molina, falleció repentinamente el lunes 25 de marzo de 2024.

Eduardo no era sólo un colega, era una parte integral de nuestra comunidad FCCPS. Su dedicación, pasión y calidez tocaron las vidas de todos los que lo rodeaban. Si lo conocías, lo amabas.

Eduardo fue empleado de FCCPS durante 31 años. Comenzó como conserje y ascendió hasta el puesto de liderazgo de su departamento. Sus empleados se referían cariñosamente a él como “El Jefe”. Lideró un equipo de 35 conserjes que apoyan a las cinco escuelas. Dondequiera que iba, la alegre personalidad de Eduardo llenaba el espacio de positividad.

Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y su querido equipo de conserjes mientras atraviesan este período de dolor y tristeza. Todos compartimos su tristeza y pérdida.

Mientras procesamos esta pérdida increíblemente dolorosa, por favor busca ayuda si es necesario. Nuestro Programa de Asistencia al Empleado (EAP) está disponible para brindar asistencia y esperamos que pueda haber diálogo abierto tanto como apoyo entre colegas durante este tiempo de duelo.

Los detalles sobre los servicios funerales o cualquier otro arreglo se compartirán a medida que estén disponibles. Que la memoria de Eduardo continúe inspirándonos y recordándonos la importancia de la bondad, la compasión, y la camaradería tanto en nuestra vida personal como profesional. Gracias por su comprensión, apoyo, y solidaridad durante este momento difícil.

Peter

Para acceder al Programa de Asistencia al Empleado (EAP):

Inicia sesión en www.mylifeexpert.com en dispositivos de escritorio y/o móviles.

Haz clic en “Crear una nueva cuenta con el código de su empresa” en el lado derecho de la página. Código de acceso de la empresa: fchurchps Introduce su correo electrónico Crea un nombre de usuario Sigue las instrucciones en el correo electrónico de activación que recibirás



—

Peter J. Noonan Ed.D.

Superintendent of Schools

City of Falls Church Schools